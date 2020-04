Coronavirus in Sicilia: l’andamento del contagio provincia per provincia

L'andamento dei contagi di Coronavirus in Sicilia provincia per provincia così come comunicato dalla Regione Siciliana nella giornata di oggi, sabato 11 aprile.

A seguito dell’aggiornamento relativo ai contagi complessivi nell’Isola, la Regione Sicilia comunica l’andamento dei casi attualmente positivi nelle varie province. Il dato di Catania è rimasto alto ma stabile negli scorsi giorni, con oltre 560 casi riscontrati. Da qualche giorno la situazione sembra migliorata rispetto al passato e il numero di tamponi effettuati è in aumento. Tra le altre province col numero più alto di casi si registrano Messina, Palermo ed Enna, mentre la provincia col numero più basso resta Ragusa.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 120 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 107 (23, 6, 9); Catania, 567 (132, 56, 55); Enna, 286 (180, 16, 19); Messina, 354 (139, 34, 34); Palermo, 307 (78, 39, 17); Ragusa, 55 (8, 4, 5); Siracusa, 100 (46, 36, 10); Trapani, 105 (14, 16, 4).