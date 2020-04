Accordo Rai-MIUR: lezioni in diretta TV per elementari, medie e superiori

La rivendicazione della centralità didattica della Rai che, accordandosi con il Miur, trasmetterà in diretta TV i propri contenuti didattici.

L’intesa tra l’emittente Rai e il Miur risale al 24 marzo. La Rai, infatti, da sempre al fianco della trasmissione di contenuti didattici, offre le proprie trasmissioni per potenziare la didattica online per le scuole elementari, medie e anche superiori.

Contenuti che sono già disponibili, oltre che sui canali TV, anche sulla piattaforma streaming Rai Play. Ma a partire dal dopo Pasqua, saranno lanciati nuovi programmi didattici. In accordo con il Ministero dell’Istruzione, inizierà un percorso di didattica a distanza con lezioni in diretta per le scuole.

Come ha affermato l’a.d. di Rai, Fabrizio Salini, l’emittente televisiva ha ampliato gli spazi informativi, assicurando una copertura da servizio pubblico. Tra le varie offerte formative targate Rai, c’è quella dedicata agli studenti che affrontano la Maturità.