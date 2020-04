Indossare le mascherine con gli occhiali: come evitare di appannarli [VIDEO]

Il video tutorial per evitare l'appannamento degli occhiali con l'uso delle mascherine chirurgiche.

L’obbligo di mascherina per uscire di casa è una delle misure restrittive in questo periodo di quarantena per l’epidemia di Coronavirus. Una misura che non dà fastidio e che ci tutela in parte dal rischio di contagio. Tuttavia, la mascherina chirurgica rappresenta un piccolo problema per chi ha bisogno di lenti da vista: gli occhiali appannati. Non di certo il principale dei problemi di questo momento, ma sicuro abbastanza fastidioso da far innervosire le persone.

Così l’associazione sportiva Bolleblu ha deciso di fare un video-tutorial dove si consiglia come evitare l’appannarsi delle lenti degli occhiali: “Un metodo che possiamo usare per non far appannare gli occhiali quando si usa una mascherina chirurgica (anche se non molto efficace) è quello di trattare le lenti degli occhiali con un semplice spray antiappannante largamente utilizzato per lo stesso problema con le maschere subacquee, occhialini da nuoto, maschere da sci e visiere delle moto“. Ecco il video dell’associazione.