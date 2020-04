Coronavirus: scarica il modello 69 per la riduzione degli affitti

L'emergenza Coronavirus ha dato diversi problemi a chi deve pagare un affitto. Ad ogni modo, adesso è possibile richiedere una riduzione: ecco come fare e quali moduli bisogna compilare.

Una delle questioni più discusse legate all’emergenza sanitaria nazionale è quella del pagamento degli affitti, che sta provocando diverse discussioni in merito. Se inquilini e proprietari non sanno ancora come comportarsi in merito al pagamento della quota mensile e alla riscossione del canone di locazione, adesso possono completare le procedure.

Nonostante il periodo di emergenza, la situazione si è sbloccata. Di seguito è possibile scaricare i moduli per dare il via ad accordi tra inquilini e proprietari per una riduzione delle spese di locazione.