Coronavirus, azienda catanese produrrà mascherine da salvaslip

Il certificato CE era l'ultimo passaggio da superare per iniziare la produzione di mascherine: così un'azienda catanese ha deciso di riconvertire parte della sua produzione per produrre mascherine e dare un contributo alla soluzione di un problema mondiale.

Un’ azienda catanese, che produce pannolini per bambini , ha ricevuto l’Ok definitivo per dare il via alla produzione di mascherine. L’azienda catanese è le prime in Italia ad aver ottenuto la certificazione Ce per le mascherine come dispositivo medico Cee 93/42 Classe 1.

L’iter, durato tre settimane, si è concluso con il sì del Politecnico di Milano, dove è stato testato il materiale. Lunedì 6 aprile è previsto l’avvio della prima produzione con una capacità iniziale di 300.000 mascherine al giorno.