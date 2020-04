ERSU – Scorrimento borse di studio 2018/2019: l’elenco dei beneficiari

L'ERSU ha comunicato uno scorrimento delle borse di studio dell'anno accademico 2018/2019. Questa la lista dei beneficiari.

Buone notizie per gli studenti universitari ancora in attesa della borsa di studio per l’anno accademico 2018/2019. Stando a quanto comunicato dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, è stato effettuato un nuovo scorrimento.

“Esauriti i pagamenti sia delle borse di studio di cui alla graduatoria degli assegnatari che dei rimborsi delle TDS si è potuto riscontrare a seguito di verifica contabile una residua somma da destinare al pagamento di ulteriori n.137 borse di studio tra gli studenti idonei della graduatoria pubblicata il 31 ottobre 2018, di cui al decreto n. xxx del 01 aprile 2020″, comunicano dall’ERSU.

Lo scorrimento della graduatoria è stato effettuato ai sensi dell’art.15 “Pubblicazione delle graduatorie” – punto 3 “Graduatorie” e dell’art.16 “Criteri di formulazione delle graduatorie” del bando di concorso per l’attribuzione di borse e servizi per il diritto allo studio Universitario per l’anno accademico 2018-19.