Coronavirus, strage di medici: tra le vittime una dottoressa di Messina

Continua la strage dei medici legata all'emergenza Covid-19 in Italia: tra le ultime vittime anche una dottoressa di Messina.

Continuano i decessi anche tra i medici per l’epidemia di Covid-19. Tra gli ultimi a non avercela fatta, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), anche Gaetana Trimarchi, medico di famiglia di Messina, guardia medica in Val di Fassa; Norman Jones, cardiologo di Seregno (Como); Roberto Mileti, ginecologo di Roma. Il totale dei camici bianchi deceduti a causa del contagio sale così a 66.