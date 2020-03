UNICT – Specializzazione area medica: prorogata scadenza seconda rata

Con l'emergenza Coronavirus, per UNICT sono state spostate moltissime scadenze. Tra di queste, quella della II rata per le scuole di specializzazione di area medica.

Con la pubblicazione del DR n. 836 del 18 marzo 2020, l’UNICT ha prorogato i termini di pagamento dei contributi previsti a maggio e giugno 2020. In particolare, il termine di pagamento della terza rata è prorogato al 30 maggio 2020, mentre il termine di pagamento della quarta rata è prorogato al 30 giugno 2020.

Di conseguenza, anche per gli studenti specializzandi iscritti per l‘a.a. 2018/19 tra il primo e il quinto anno delle Scuole di Specializzazione di Area Medica dell’Università di Catania, è stata prorogata al prossimo 30 maggio la scadenza per il pagamento della II rata, indicata dal sistema come fosse la prima.

Per consultare il DR n. 836 del 18 marzo 2020, clicca QUI.