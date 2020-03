Coronavirus, allarme tamponi in Sicilia: mancano i reagenti

Emergenza Coronavirus in Sicilia: cominciano a scarseggiare i reagenti per effettuare i tamponi e verificare la positività dei pazienti.

Allarme tamponi in Sicilia, a causa dell’emergenza Covid-19 in tutta l’Isola. A seguito dell’aumento di tamponi effettuati in tutte le province infatti, cominciano a scarseggiare i reagenti per poter effettuare l’analisi. Il Policlinico etneo, che fornisce reagenti a tutta la Sicilia orientale, ha informato di avere quasi esaurito le scorte.

In proposito, l’assessore alla salute Razza dichiara: “A Catania il problema dovrebbe essere risolto già oggi. Nella Sicilia occidentale ci sono ancora delle scorte. Il problema non nasce dalla Protezione Civile nazionale ma dal contesto internazionale. Le aziende che riforniscono di reagenti sono per lo più americane e da qualche giorno gli Usa impediscono le esportazioni per fare fronte alle loro prevedibili ulteriori necessità. Chi presenta sintomi viene comunque portato in ospedale. Mentre chi non ha sintomi deve in ogni caso restare in quarantena. L’unico problema è che, in attesa dell’esito del tampone, questa quarantena potrebbe allungarsi”.