Covid-19: prima vittima all’Oasi di Troina, sindaco in attesa di tampone

Si aggrava la situazione all'Oasi di Troina: nella notte si è registrato il primo decesso, mentre tra oggi e domani si attende l'arrivo dell'esercito.

Primo decesso all’IRCCS Oasi Maria Santissima di Troina. Stando a quanto riporta da Repubblica, questa notte si è registrata la morte di una donna disabile ricoverata. Si aggrava dunque la situazione in quello che è un vero e proprio focolaio. Tra oggi e domani, arriveranno all’Oasi sedici sottoufficiali medici della Marina e tre ufficiali medici, che si occuperanno di dare supporto ai sanitari.

Nel frattempo, il sindaco di Troina, Fabio Venezia, su Facebook ha dichiarato: “Purtroppo da stanotte ho avuto una improvvisa febbre, dolori al corpo e perdita delle forze. Ho appena fatto una TAC urgente e alcuni esami immediati e sono in attesa dei risultati. Cercando di fare il mio dovere, nei giorni scorsi sono stato purtroppo a contatto con persone risultate poi contagiate e adesso sono in attesa di fare anche io il tampone. Per adesso resisto! Fin quando le forze mi assisteranno continuerò in isolamento e da casa a gestire in prima persona l’emergenza con l’aiuto prezioso dei miei assessori e dei miei collaboratori. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del vostro affetto”.