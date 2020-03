Due aerei e un taxi per rientrare in Sicilia: morta la modicana affetta da Covid-19

Deceduta la donna positiva rientrata in Sicilia, dopo aver preso due aerei e un taxi. L'episodio aveva fatto discutere e la donna era stata denunciata.

Non ce l’ha fatta la donna modicana affetta da Covid-19, rientrata domenica scorsa in Sicilia da Pavia e poi ricoverata in gravi condizioni. L’episodio aveva fatto discutere poiché, stando a quanto riportato in un primo momento, la settantatreenne aveva deciso di violare la quarantena per tornare a casa, prendendo due aerei e un taxi.

Benché le sue condizioni fossero fin da subito apparse gravi, la donna era stata denunciata dopo il rientro per attentato alla salute pubblica. Anche il sindaco di Modica aveva commentato la vicenda: “Un fatto gravissimo che rischia di avere pesanti conseguenze nella nostra comunità”.