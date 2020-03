Coronavirus, il bollettino della Sicilia: sale il numero dei decessi

Cresce leggermente la curva dei positivi al Coronavirus in Sicilia nella giornata di oggi, nonostante la fotografia non sia ancora del tutto chiara. L’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ieri sera, ha cercato di fare chiarezza, facendo un punto della situazione e analizzando con un intervento su facebook i dati dal 6 al 28 marzo.

Nella giornata del 28 marzo, trend positivo per la Sicilia, il numero dei nuovi positivi si è abbassato, dopo il picco di 170 di giorno 26, si è scesi a 96 e 99 rispettivamente nelle giornate di venerdì e sabato. (vedi immagine 1). In crescita il dato dei decessi: si sono contati altri 18 deceduti, contro le 6 registrate il 27 marzo. Il bilancio totale sale così a 57. I pazienti in terapia intensiva sono 71. Gli ospedalizzati sono in tutto 512 (+12 rispetto a ieri). I guariti sono 60.

I dati di domenica 29 marzo

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814. Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88). Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

Le infografiche a cura di LiveUnict