Coronavirus, anche a Catania avvisi falsi per introdursi nelle abitazioni

Volantini falsi anche a Catania per tentare di introdursi in casa delle persone. La Polizia avverte: "Informazioni false e ingannevoli".

Girano già da qualche giorno in alcune città della nostra Penisola. Si tratta di volantini falsi con una falsa intestazione che recita “Ministero dell’Interno”, dove si fa riferimento a presunti controlli volti a verificare che le persone si trovino realmente nella propria residenza.

Si tratta, in realtà, di espedienti per introdursi in casa delle persone al fine di derubarle. Anche a Catania sono da poco apparsi alcuni di questi falsi volantini, soprattutto nel centro storico. Su Twitter la Polizia mette in guardia: “In alcune province sono stati sequestrati falsi volantini con intestazione @Viminale – Dipartimento della P. S. che contengono informazioni false e ingannevoli. Se li trovate segnalateli alle forze di polizia”.