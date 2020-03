Coronavirus: disinfettante e guanti in lattice danneggiano bancomat

Alcuni istituti bancari hanno segnalato guasti tecnici ai propri bancomat a causa della polvere sottile lasciata dai guanti in lattice.

“Guanti in lattice e gel disinfettante contro il Coronavirus stanno mandando in tilt gli sportelli bancomat”. Sono le dichiarazioni di Gabriele Urzì, segretario provinciale e responsabile salute e sicurezza della Fabi palermitana, che lanciano l’allarme.

“Da giorni – prosegue il sindacalista palermitano – abbiamo riscontrato una serie di inconvenienti tecnici alle apparecchiature bancomat in quanto la clientela utilizza guanti che lasciano polverine e gel che si deposita nel lettore di carte rendendole illeggibili”.

“Occorre che la clientela pulisca – conclude – accuratamente con un fazzoletto la carta prima dell’inserimento nei bancomat e che si utilizzino guanti in nitrile che consentono un’ottima sensibilità e non lasciano residui. Invitiamo tutte le banche ad inviare una comunicazione in tal senso alla clientela e ad apporre appositi avvisi in prossimità degli sportelli”.