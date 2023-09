Catania, bancomat non funziona e preleva soldi non suoi: denunciato

Denunciato a Catania un uomo di 48 anni in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Di seguito i dettagli sulla vicenda.

Nella giornata di mercoledì, un uomo di 48 anni è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato: lo stesso, in fila ad uno sportello bancomat di via Pacinotti per prelevare del contante, ha approfittato del momentaneo malfunzionamento dell’AT.M. (che per qualche minuto ha smesso di erogare denaro) per appropriarsi di 350 euro prelevati da un utente che aveva effettuato l’operazione qualche istante prima di lui.

Grazie all’attività di indagine svolta dal personale del Commissariato, che si è avvalsa delle immagini delle telecamere dell’istituto bancario e dell’analisi dei movimenti delle carte bancomat sia dell’indagato che della vittima, si è riusciti a identificare il reo e denunciarlo.