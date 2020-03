Coronavirus: rubano furgone al nonno per noia, fermati due minori nel catanese

Nuovi controlli per violazione del decreto a Catania: due minori alla guida e un negozio aperto abusivamente.

A Catania ancora casi di violazione del decreto che impone di uscire di casa solo per motivi di estrema necessità, lavorativi e di salute: due minori in preda alla noia rubano il furgone del nonno e vanno in giro; un negozio aperto.

Accade a Paternò, dove un ragazzo di 17 anni guidava senza patente il furgone rubato al nonno insieme a un altro minore di 16 anni per combattere la noia della quarantena; sono stati fermati dai Carabinieri.

I Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno denunciato inoltre 3 uomini, di 23, 36 e 62 anni, per violazione delle misure per il contenimento epidemico del coronavirus. Lavoravano in un negozio di arredamenti di via Della Concordia, abusivamente aperto al pubblico.