Meteo Sicilia: arriva ondata di piogge e venti freddi

Un ciclone in arrivo sembra intimidire la primavera in Sicilia. Per questa settimana il clima oscillerà tra piogge e venti, con possibili temporali durante il weekend.

Troppo presto per quelle tiepide giornate di primavera. A rimandare nuovamente la stagione ci pensa un ciclone in arrivo, risultato dallo scontro tra le arie fredde della Russia e quelle calde del Nord Africa. Tutta la Penisola sarà condizionata dal nuovo vortice, che tende a dare origine a venti freddi su tutto il territorio. Previste anche nevicate in bassa quota e piovaschi sparsi al Nord. Nel fine settimane tornerà ad essere mite nella maggior parte delle regioni italiane, tranne in alcune città del sud.

Il baricentro di questa nuova ondata di pioggia sarà soprattutto il centro-Sud. Per quei brevi e pochi spostamenti concessi a causa dell’emergenza Covid-19 bisognerà aprire l’ombrello: infatti sono in arrivo piogge e venti freddi che terranno compagnia alla nostra isola. Le temperature si manterranno in media tra gli 8 e i 15 gradi. Mercoledì 25 Marzo le temperature caleranno fino ai 2 gradi in particolar modo nell’ennese.

Si prospetta un fine settimana alquanto instabile in Sicilia. Sono previsti temporali per tutta la giornata di sabato ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo, Siracusa e Trapani e piogge a Messina. Leggere schiarite, invece, ad Enna e nel ragusano. La domenica il clima darà un po’ di tregua ad Agrigento, Messina, Palermo Ragusa, Siracusa e Trapani. A Enna è previsto un peggioramento con forti temporali. Resterà invariato il cielo a Catania e a Caltanissetta.