Meteo Sicilia, weekend di pioggia in arrivo: ecco le previsioni

Dopo una situazione di generale bel tempo si prospetta un weekend all’insegna della pioggia per la Sicilia. Ecco le previsioni del primo settimana di primavera.

Dopo una settimana di tempo soleggiato, è il momento di prepararsi ad un fine settimana molto diverso. Infatti, a causa di una circolazione ciclonica sul Nord Africa, la pioggia inaugurerà il primo fine settimana di primavera. Tutto ciò ci introdurrà in una fase decisamente più fredda attesa all’inizio della prossima settimana.

Sabato

Nella prima parte della giornata il meteo non dovrebbe uscire particolari scossoni. Tra pomeriggio e sera invece nuvole e pioggia dovrebbero cominciare a farla da padroni. Infatti, sono previsti rovesci di bassa e media intensità su tutta la regione, eccezion fatta per la provincia di Messina che dovrebbe godere di una tregua rispetto al resto dell’isola. Le temperature subiranno un abbassamento di qualche grado in tutta la regione. Le zone più colpite dal maltempo saranno la Sicilia Meridionale e le aree di montagna, dove la pioggia sarà più abbondante.

Domenica

Continuerà il maltempo anche nella giornata di domenica, che si presenterà anche più fredda a causa di un ulteriore abbassamento delle temperature causato dal prolungarsi del maltempo. La pioggia dovrebbe colpire anche il messinese in questa giornata, lasciando spazio a schiarite nella Sicilia occidentale. Il resto dell’isola vedrà un lieve aumento delle precipitazioni, preludio ad un inizio settimana di carattere temporalesco.