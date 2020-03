Coronavirus, bozza nuovo decreto: multe fino a 4000 euro e proroga quarantena

La bozza del nuovo dpcm sul Coronavirus prevede multe fino a 4.000 euro e proroghe della quarantena fino a luglio. Scarica il testo completo.

È emersa la bozza del nuovo decreto ministeriale che dovrebbe modificare i provvedimenti già messi in atto per fronteggiare la pandemia da Covid-19 in Italia. Nuove sanzioni e proroghe tra le maggiori novità.

Tra i vari punti previsti (e ancora soggetti a modifiche fino all’approvazione definitiva), spiccano la possibilità di estendere il distanziamento sociale e gli altri provvedimenti “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus“. Sarebbe previsto inoltre un aumento delle sanzioni rispetto a quelle attuali per chi contravviene ai divieti imposti dal Governo: multe da 500 a 4.000 euro, invece dei 206 di adesso.