Coronavirus, a Catania aumentano i controlli: 216 denunciati

Crescono i controlli su Catania al fine di contenere l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Il Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha presieduto, in videoconferenza, una riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per la predisposizione e il monitoraggio di ulteriori misure di contenimento dell’infezione da Covid-19.

Sono stati preliminarmente presi in esame i dati riguardanti i controlli effettuati sulle persone e sugli esercizi commerciali che dimostrano una particolare e incisiva proiezione delle forze dell’ordine sul territorio in collaborazione con le Polizie locali.

Nel corso dell’incontro sono state fornite indicazioni e direttive per la ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio e per la rimodulazione dell’impiego dei militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nonché per interventi di specializzati assetti tecnico-operativi. Nell’ambito della integrazione delle iniziative delle forze dell’ordine con i militari dell’Esercito ed in collaborazione con le Polizie locali, particolare attenzione sarà dedicata ai quartieri periferici del Capoluogo, alle zone costiere e rivierasche, alle direttrici di collegamento e di penetrazione interprovinciali e intercomunali, nonché nelle zone e nei posti di transito.