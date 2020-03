Il Coronavirus non ferma i ladri: nuovo furto al Policlinico di Palermo

Si tratterebbe del secondo furto in 24 ore per il Policlinico di Palermo, struttura al momento in prima linea per combattere l'emergenza Coronavirus con tutto il suo personale.

Sembrerebbe proprio vero il detto “al peggio non c’è mai fine”. Il Policlinico di Palermo è stato infatti tristemente protagonista di due furti nelle ultime 24 ore. Dopo il caso del giorno precedente, quando era stato preso di mira il reparto di Medicina d’urgenza, questa volta è toccato all’area dedicata alla Chirurgia plastica.

I medici e gli infermieri del reparto si sono infatti accorti del furto dopo aver trovato uno dei loro spogliatoi in totale disordine in seguito alla razzia dei ladri. Il furto sarebbe avvenuto nel pomeriggio, approfittando del delicato momento del passaggio delle consegne e la refurtiva consisterebbe in denaro e alcuni effetti personali dei medici e degli infermieri del reparto. Il personale sanitario si è dichiarato indignato davanti ad un gesto simile, soprattutto considerando il lavoro e l’impegno che la loro categoria sta mettendo in atto durante queste settimane di emergenza sanitaria.

Nel furto del giorno precedente era stato anche rubato un computer del reparto di Medicina d’urgenza. Il gesto è stato altamente condannato da tutti sui social e la Polizia ha già fatto partire le indagini per individuare il ladri. Si ipotizza che entrambi i furti siano stati compiuti dalle stesse persone, il cui modo di agire fa pensare che siano molto informate sulla struttura ospedaliera e sul suo funzionamento.