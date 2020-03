Quarantena tra balli e spinelli a Catania: 36 denunce a San Cristoforo

Non rispettate le norme di restrizione per combattere il Coronavirus nel quartiere di San Cristoforo a Catania.

Durante un turno di controllo nel quartiere di San Cristoforo per verificare l’adempimento alle disposizioni governative per il contenimento del Coronavirus, i carabinieri della compagnia di piazza Dante si sono ritrovati di fronte a uno spettacolo insolito: cittadini che ballavano in strada insieme a tutto il vicinato e gruppetti riuniti per fare uso comune di “spinelli”.

In tutto sono state denunciate 36 persone. In più, sono stati identificati l’autore e l’uomo e la donna ripresi a ballare in un video postato sui social.

Coronavirus Catania, filma folla a San Cristoforo: denunciato [VIDEO]