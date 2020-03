Coronavirus Catania, filma folla a San Cristoforo: denunciato [VIDEO]

Alcuni abitanti di Catania non solo non rispetterebbero le misure volte a ridurre la diffusione del Coronavirus, ma si vanterebbero di questo loro comportamento irresponsabile mostrandolo in video. Individuato e denunciato l'autore di un filmato che negli scorsi giorni aveva sollevato molte polemiche.

Negli scorsi giorni, molti avevano commentato in maniera critica un video che riprendeva alcuni uomini ammassati di fronte ad una panineria di via Salvatore di Giacomo a Catania, nel rione catanese di San Cristoforo. Le immagini erano divenute virali sui social per via del loro mancato rispetto delle norme restrittive predisposte dal governo.

“A noi Conte fa un baffo“: questo avevano dichiarato gli irresponsabili che, con il loro comportamento, avrebbero potuto causare un rilevante diffondersi del contagio.

Grazie ad alcune segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura di Catania, questa ha aperto le indagini: gli investigatori hanno potuto analizzare attentamente il filmato e risalire all’autore del video.

Quest’ultimo, durante le riprese, avrebbe pronunciato gravi espressioni contrarie alla recente normativa prevista dai decreti emanati per combattere l’attuale emergenza Coronavirus: l’uomo è stato, dunque, identificato e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, insieme ad alcuni degli altri soggetti presenti.

I Falchi della squadra mobile avrebbero sequestrato il telefono dell’autore per gli ulteriori sviluppi investigativi. Nel frattempo, si continua a lavorare per identificare le altre persone coinvolte nella vicenda.