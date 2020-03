Coronavirus, Catania provincia siciliana più colpita: 131 casi positivi

Catania risulta essere la provincia siciliana con il maggior numero di casi positivi al Covid-19. L'assessore Razza annuncia che i tamponi verranno effettuati anche ai parenti delle persone rientrate nell'isola.

Stando al quadro riepilogativo della situazione in Sicilia in merito all’emergenza Coronavirus, Catania risulta essere la provincia più colpita. Si registrano a Catania 131 casi positivi accertati dall’Istituto Superiore di Sanità (ben 23 in più rispetto a ieri), di cui 58 ricoverati.

L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha annunciato che anche i familiari delle persone rientrate in Sicilia e registratesi sulla piattaforma della Regione verranno sottoposte al tampone. Già in via di definizione le predisposizioni per l’isolamento domiciliare di queste persone. Ad oggi, le registrazioni sulla piattaforma regionale sono 35mila.