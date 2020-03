Catania contro il Coronavirus: sopralluogo di Pogliese nei capolinea Amt

Continua l'azione del sindaco Salvo Pogliese in giro per la città per controllare l'effettivo rispetto della quarantena da parte dei cittadini.

Il sindaco Salvo Pogliese, stamattina, ha guidato un sopralluogo operativo nei due principali capolinea dell’Amt, quello della stazione ferroviaria centrale e di piazza Borsellino, per contrastare il rischio assembramenti e sollecitare i cittadini a rimanere a casa, obbedendo alle prescrizioni del governo nazionale per limitare il rischio contagio. Affiancato dal presidente dell’Amt Giacomo Bellavia e dall’assessore alla polizia municipale Alessandro Porto, il primo cittadino ha verificato l’effettività dei controlli sui passeggeri del servizio bus, che funziona a regime ridotto, ma anche anche della dotazione dei presidi di protezione del personale viaggiante e di quello che sta nei capolinea.

Ieri mattina il sindaco si era recato nella zona del Lungomare e di Corso Italia: ”Anche oggi – ha detto il sindaco Pogliese – ho verificato personalmente che a parte qualche eccezione, puntualmente sanzionata, vi è un sostanziale rispetto della grande maggioranza dei cittadini degli obblighi di muoversi solo in caso di effettiva e comprovata necessità, per rispetto di se stessi e degli altri.

Ho avuto anche modo di ringraziare il personale dell’Amt che svolge un lavoro delicato e impegnativo per garantire un servizio essenziale anche in un momento di crisi e difficoltà e ho verificato che il servizio avviene in condizioni di sicurezza e nella massima igiene, per la sanificazione che viene continuamente fatta nei mezzi del trasporto pubblico. Tutti – ha detto il sindaco Pogliese – abbiamo il dovere di fare la nostra parte rispettando le regole di contenimento, facendo il sacrificio di rinunciare alle nostre abitudini, senza panico ma con spirito di reciproca solidarietà per uscire fuori prima possibile da questa pesante situazione di crisi che tanto danno ci sta creando”.

Durante il sopralluogo nei capilinea Amt e i controlli della Polizia Municipale, Pogliese ha reso noto che la Protezione civile regionale ha appena inviato al Comune le mascherine richieste nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale e che nelle prossime ore verranno distribuite ai lavoratori dei servizi pubblici che ancora non hanno la disponibilità.

Da parte sua, il presidente dell’Amt ha ribadito l’importanza di tenere in funzione il trasporto pubblico anche perché aiuta personale sanitario e operatori di vario genere, impiegati nei servizi essenziali a raggiungere i luoghi di lavoro e che in nessuna grande città le aziende pubbliche che hanno fermato completamente il trasporto.

L’assessore Porto, infine, ha informato che sono in corso controlli della polizia municipale, ma anche interforze, in tutta la città, con diverse pattuglie che stanno elevando verbali e sanzioni a coloro che violano le norme.