Catania, incendio in laboratorio: persone salvate con l’autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco in un laboratorio di apparecchiature elettromedicali.

Paura a Catania, in via Pietro dell’Ova, dove si è sviluppato un grosso incendio la cui grossa nuvola di fumo è stata notata dalla popolazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, mezzi di rincalzo e logistici. Grazie all’intervento dei pompieri sono state tratte in salvo, con l’autoscala, delle persone da alcuni appartamenti soprastanti il deposito.

L’intervento è stato concluso e in atto ci sono solamente la messa in sicurezza dei locali e le verifiche conseguenti l’incendio.