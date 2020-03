Coronavirus, a Catania nuove modalità per garantire i servizi anagrafici

Modifiche all’accesso dei servizi d’Anagrafe da parte degli utenti sono state decise dall’Amministrazione comunale a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Le diverse modalità riguardano i servizi anagrafici indifferibili ai sensi dell’art.1 del DPCM 11/3/2020 (punto 6) che saranno accessibili con i sistemi sottoelencati:

Carte d’identità elettroniche: solo su prenotazione da effettuare attraverso il link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it . Per eventuali casi di estrema e documentata urgenza telefonare ad uno dei numeri sotto riportati dalle ore 8.30 alle 12.00;

Iscrizioni anagrafiche a seguito di “ricomparsa”: occorre fissare un appuntamento telefonando ad uno dei numeri sotto riportati dalle ore 8.30 alle 12.00;

Denuncia di nascita: entro 3 giorni, presso l’Ospedale dove avviene la nascita. In alternativa, entro massimo 10 giorni, nelle seguenti sedi, previo appuntamento telefonico: “Direzione SS.DD.” via La Marmora 23 (tel. 0957424401); 2° Municipio via Frassati 2 (tel. 0957504326/27); 4° Municipio via Galermo 254 (tel. 0957422509-0957422511);

Matrimoni: È possibile soltanto l’atto di matrimonio già calendarizzato con l’esclusiva presenza degli sposi e dei testimoni, chiunque altro escluso. Per ottenere un appuntamento telefonare al n° 0957424398;

Denuncia di morte: Presso l’Ufficio di Stato Civile U.O. “Morti”, della “Direzione SS.DD.” via La Marmora 23 previo appuntamento telefonando al numero 0957424336.

Di seguito gli indirizzi mail e i recapiti telefonici della direzione Anagrafe e del Municipio:

Direzione Servizi Demografici – via A. la Marmora 23 – Tel. 0957424359 – mail: servizi.anagrafe@comune.catania.it

1° Municipio via Zurria – Telefono 095.7426292-94-95– Fax 095.7426282 – mail: prima.circoscrizione@comune.catania.it

2° Municipio via P.G.Frassati, 2 – Telefono 095.7504326/27 – Fax 095.7504320 – mail: seconda.circoscrizione@comune.catania.it

3° Municipio, via R. G. Castorina, 10 – Telefono 095.444383 – Fax 095.444833 – mail: terza.circoscrizione@comune.catania.it

4° Municipio, via Galermo, 254 –Telefono 095.7422509/11 – Fax095.7141286 – mail: quarta.circoscrizione@comune.catania.it

5° Municipio, viale M. Rapisardi, 299 – Telefono 095.359420 – Fax 095.359515 – mail: quinta.circoscrizione@comune.catania.it

6° Municipio, stradale S. Giorgio, 27 – Telefono 095.7101810-15 – Fax 095206895 – mail: sesta.circoscrizione@comune.catania.it

Rimarranno chiusi inoltre i seguenti Centri Servizi:

Centro Servizi via Duca degli Abruzzi, 69/G – via Cavaliere, 133;

Centro Servizi, via Don Minzoni, 40;

Centro Servizi Monte Po, via L. Vigo, 43;

Anagrafe Porte di Catania.