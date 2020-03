Stasera in tv: “Harry Potter” e “Il Commissario Montalbano

Il Coronavirus vi tiene costretti a casa? La quarantena forzata vi conduce quasi sull'orlo della follia e la noia vi sembra insostenibile? Niente paura! Il palinsesto televisivo di questo lunedì sera è ricchissimo di film, tra grandi classici e pellicole più recenti. Non resta da fare altro che preparare gli snack e godervi un po' di ozio senza rimorso.

Il Commissario Montalbano – La rete di protezione (Rai 1, ore 21.25): Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Lo stagista inaspettato (Canale Cinque, ore 21.20): Jules Osten, fondatrice di una sito sulla moda, si impegna in un programma di sensibilizzazione rivolto ai senior della sua compagnia. A lei come stagista viene assegnato il settantenne vedovo Ben Whittaker. Quello che inizia come uno scontro tra il vecchio mondo degli affari e il nuovo si trasforma presto in qualcos’altro, lasciando che Ben da stagista diventi una sorta di mentore per Jules.

Harry Potter e la Pietra Filosofale (Italia Uno, ore 21.20): Dato in affidamento agli zii babbani quando era ancora in fasce, Harry Potter (Daniel Radcliffe), non sa ancora di possedere dei poteri magici, fino a quando non viene chiamato alla scuola di magia di Hogwarts. Tra una lezione di volo sulla scopa e una di levitazione, Harry impara anche l’amicizia con due suoi coetanei, ed entra a far parte della squadra di Quidditch del Grifondoro, come il padre da giovane. Quando tutto sembra andare bene, i tre ragazzi scoprono che qualcuno, probabilmente il cattivissimo Voldemort, sta tentando di rubare la mitica Pietra Filosofale custodita nella scuola, che ha il potere di donare l’immortalità al suo possessore. Comincia così l’avventura, tra mostri, chiavi volanti e scacchiere giganti…

Hunger Games (Italia Due, ore 21.20): Ogni anno, come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente (Donald Sutherland) e il governo di Panem, paese post apocalittico diviso in dodici Distretti e sorto sul territorio del Nord America, sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games, reality che si svolge attraverso una serie di prove fisiche e combattimenti all’ultimo sangue terminanti con il trionfo di un solo vincitore. Tra i concorrenti dell’ultima edizione, dallo stesso Distretto arrivano la 16enne Katniss (Jennifer Lawrence), offertasi volontaria per salvare la vita della sorella minore e istruita a combattere dall’ex vincitore e alcolizzato Haymitch (Woody Harrelson), e il giovane Peeta (Josh Hutcherson), da sempre invaghito della ragazza.