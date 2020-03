Coronavirus, Pogliese: “Stop a scadenze fiscali e calo delle bollette”

Coronavirus, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, annuncia i provvedimenti che oggi saranno varate dal Consiglio dei Ministri: "Stop a scadenze fiscali e calo delle bollette"

Così come in tutta Italia, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, sta adottando delle misure di prevenzione e di contenimento in merito all’emergenza Coronavirus. Dopo aver intensificato le attività di controllo e sensibilizzato i cittadini, rivolge ora un altro importante messaggio alla comunità:

“Stop alle scadenze fiscali da lunedì, per tutti – si legge sul suo profilo Facebook –. E calo delle bollette per alleviare famiglie e imprese. In arrivo anche ammortizzatori sociali, congedi speciali, sostegno alla liquidità delle imprese e nuove misure per aiutare il servizio sanitario in affanno per l’epidemia da Coronavirus. E poi congedi speciali per i genitori con i figli a casa da scuola, affiancati da un voucher babysitter da 600 euro e misure specifiche per le famiglie con disabili, e gli ammortizzatori sociali, con la cassa integrazione per tutti, anche le microimprese con un solo dipendente, e interventi ad hoc per stagionali, precari e lavoratori dello spettacolo.