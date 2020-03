Coronavirus in Sicilia: assunzioni straordinarie per infermieri e OSS

L'Asp di Palermo annuncia una serie di assunzioni straordinarie per infermieri e operatori socio-sanitari per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Ecco come candidarsi.

L’emergenza Coronavirus genera delle assunzioni straordinarie a tempo determinato per gli infermieri e gli operatori socio-sanitari in Sicilia. Tramite un concorso pubblicato sul proprio sito web, l’Asp di Palermo rende nota l’assunzione a tempo determinato di 6 mesi per fronteggiare il Covid-19 anche all’interno degli ospedali siciliani. In particolare, le assunzioni riguarderanno le seguenti strutture ospedaliere:

Asp Palermo;

Asp Agrigento;

Asp Caltanissetta;

Asp Catania;

Asp Enna;

Asp Ragusa;

Asp Siracusa;

Asp Trapani;

Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania;

Azienda Ospedaliera “Papardo – Piemonte” di Messina;

Azienda Ospedaliera “Villa-Cervello” di Palermo;

ARNAS Civico di Cristina Benefratelli Palermo;

ARNAS Garibaldi S. Luigi Curro Ascoli Tomaselli Catania;

AOUP P. Giaccone Palermo;

AOUP V. Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino Catania;

AOUP G. Martino Messina;

IRCSS Bonino – Pulejo Messina;

La selezione pubblica degli operatori socio-sanitari e degli infermieri sarà attiva a partire dal 14 marzo e fino al 17 marzo (incluso), come specificato nella sezione “selezioni” del sito dell’Asp di Palermo. Gli eventuali interessati dovranno far pervenire la domanda in formato esclusivamente telematico utilizzando la specifica applicazione disponibile sul sito dell’Azienda (asppalermo.org – Sezione Concorsi) seguendo le relative istruzioni.

Si pubblica qui di seguito l’avviso presente sul sito dell’Asp Palermo, cui si rimanda per tutte le informazioni necessarie e le eventuali candidature.