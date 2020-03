TFA sostegno: rischio rinvio a causa del Coronavirus?

Nonostante l'emergenza Coronavirus in corso in tutto il territorio nazionale, al momento non è stato comunicato alcun rinvio del TFA sostegno.

Il TFA sostegno è certamente uno dei concorsi più attesi per l’anno 2020. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus in corso sta sollevando numerosi dubbi in merito: il concorso si svolgerà ugualmente? Secondo quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, tutti i concorsi pubblici sono sospesi fino al 3 aprile. Resta quindi il dubbio sullo svolgimento delle prove TFA.

TFA sostegno: gli ultimi aggiornamenti

Le prove preselettive per il concorso TFA sono previste per il 2 e il 3 aprile, ma l’emergenza Coronavirus e le disposizioni del Governo impediscono lo svolgimento di prove concorsuali fino al 3 aprile. Tuttavia, non sono arrivate comunicazioni di un rinvio delle prove.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ha però sospeso ogni concorso specificando le eccezioni. Non sono infatti rinviati i concorsi che permettono la valutazione dei candidati via telematica sulla base dei curriculum. Allo stesso modo non sono sospesi i concorsi per il personale sanitario, medici e protezione civile, i quali però devono essere svolti nel rispetto delle norme di contenimento del contagio.

In attesa di ulteriori chiarimenti in merito alla questione del TFA, non resta quindi che tenersi pronti per lo svolgimento delle prove. Infatti, tenendo in considerazione l’evoluzione dell’emergenza Coronavirus, è possibile che le prove vengano effettuate in tempi non distanti dalla data inizialmente indicata. Si può quindi approfittare di questi giorni per continuare a studiare e prepararsi per le prove del concorso.

Concorso TFA: tutte le informazioni utili

Per chi fosse interessato ad avere maggiori notizie riguardo lo svolgimento del concorso, si rimanda alla lettura dei vari bandi pubblicati dalle Università.

In attesa di maggiori informazioni e per avere notizie più specifiche riguardo a requisiti e modalità di svolgimento delle prove, si consiglia la lettura dei seguenti articoli: