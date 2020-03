Emergenza Coronavirus, Conte: “Misure più dure, chiuse tutte le attività”

È di pochi minuti fa il nuovo annuncio del premier Giuseppe Conte sull'emergenza Coronavirus.

Un’altra importante comunicazione sul Coronavirus arriva in serata, appena pochi minuti fa. A darla è ancora una volta il premier Giuseppe Conte con una conferenza stampa straordinaria.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato un inasprimento delle misure per contenere il Coronavirus. È stata disposta la chiusura di tutte le attività, fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, supermercati, negozi di alimentari e di generi di prima necessità. Saranno garantite le consegne a domicilio per le attività, i trasporti pubblici e anche alcune attività del settore agricolo. Garantiti i servizi di pubblica utilità, come quelli bancari e postali.

Le aziende dovranno garantire un protocollo per la sicurezza dei lavoratori. Conte ha precisato che si devono incentivare le ferie e lo smart working.

“È una sfida che sta mettendo a dura prova tutto il nostro Paese. Ho fatto un patto con la mia coscienza, al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani”, ha dichiarato Conte.

Si tratterebbe di misure contenitive specifiche e aggiuntive, sicuramente senza precedenti. Ma ricordiamo che l’emergenza Coronavirus è stata recentemente dichiarata dall’Oms una “pandemia”.

In aggiornamento