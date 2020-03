Meteo Sicilia, piogge e temporali in arrivo: diramata allerta gialla

Previste precipitazioni a carattere anche di rovescio o temporale per la giornata di oggi: le zone coinvolte dal maltempo nel bollettino della Protezione Civile.

Le piogge tornano a cadere sulla Sicilia. In un bollettino diramato ieri pomeriggio, la Protezione Civile ha diramato un livello di preallerta gialla in sei regioni del Sud Italia. Nel dettaglio, le previsioni meteo Sicilia prevedono un livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico.

Per la giornata di oggi, quindi, si prevedono precipitazioni “sparse”, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto dell’isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Nel dettaglio, queste le zone su cui la Protezione Civile ha diramato il livello minimo di allerta: la Sicilia Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.