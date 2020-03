Coronavirus, a Catania incontro su come affrontare emergenza e paura

L'incontro, dal titolo "Tutto ciò che c’è da sapere sull’infezione da Covid19 per sconfiggere la più pericolosa delle malattie, la paura”, si svolgerà a Palazzo degli Elefanti.

Che l’Italia sia in una situazione difficile a causa del nuovo coronavirus sembra ormai appurato. Allo stesso tempo, molti siciliani, per via anche di disinformazione ed eccessivo allarmismo, temono l’epidemia, nonostante in Sicilia non ci siano focolai accertati. Si svolgerà quindi presso Palazzo degli Elefanti, all’interno della Sala Coppola alle ore 21:30 l’incontro tenuto dalla IV Commissione “Sanità” presieduta da Sara Pettinato e avente tema: “Tutto ciò che c’è da sapere sull’infezione da Covid19 per sconfiggere la più pericolosa delle malattie, la paura”.

Sono stati invitati il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla sanità Giuseppe Arcidiacono, il professore Salvo Nicosia direttore di anestesia e rianimazione del Policlinico di Catania, il professore Bruno Cacopardo, direttore dell’Unità Operativa Complessa malattie infettive Arnas Garibaldi, il dottor Franco Luca dirigente Asp di Catania e la dottoressa Isabella Bartoli responsabile organizzativa centrale 118 di Catania.