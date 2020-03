Offerte lavoro Catania: i posti vacanti disponibili

Nuova settimana, nuove opportunità per chi cerca un impiego: ecco selezionate le migliori offerte lavoro a Catania sul sito LinkedIn.

Questa che volge al termine è stata una settimana difficile per la città etnea, ma le opportunità lavorative non si sono fermate. Sul sito LinkedIn, infatti, sono state pubblicate nuove offerte lavoro a Catania. Le posizioni sono molteplici, gli impieghi si differiscono molto tra di loro. Eppure, ciascuno di essi costituisce un’opportunità in più per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego.

Dunque, ecco una nuova rassegna dei nuovi posti vacanti disponibili nella città etnea e in provincia; esse vanno dal settore della bellezza fino a quello clinico, toccando alcune tra le aziende più conosciute, nazionali ed internazionali.

Offerte lavoro Catania: lavorare nel settore clinico

È a tempo pieno l’impiego offerto dall’istituto clinico Mater Domini, facente parte del Gruppo Humanitas. Si ricordi che si tratta di uno dei principali operatori della sanità italiana, i cui centri sono presenti a Milano, Bergamo, Torino, e Catania.

L’istituto è alla ricerca di un biologo, che andrà a far parte del personale del Laboratorio Analisi. Per questo motivo, è richiesta al candidato la specializzazione in Microbiologia, Biochimica Clinica o Patologia Clinica. Servono inoltre l’iscrizione all’albo, flessibilità, riservatezza e capacità di lavorare in equipe.

Occorre ricordare infine che, sebbene la ricerca si svolga anche a Catania, il candidato o la candidata che andrà a riempire le fila del personale dell’Humanitas, lavorerà nel centro di Castellanza, a Varese. Occorre dunque essere disponibili a partire, o comunque lavorare fuori sede.

Offerte lavoro Catania: le altre posizioni aperte

Si parta con la catena danese di negozi d’oggettistica Flying Tiger: è aperta la ricerca di un Assistant Buyer per la propria sede di Catania. Il candidato si occuperà di supervisionare e coordinare i punti vendita durante il processo di acquisto della merce, di fornire supporto operativo nelle attività di gestione ordini, assegnazione merce, analisi dati venduto/fatturato, reportistica, approvazione e rotazione delle merci.

Per questa posizione, sono richiesti la Laurea in Scienze Economiche o Statistiche; la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. Servono poi un’ottima conoscenza del pacchetto Office, e soprattutto di Excel per quanto riguarda estrazioni, analisi dati e tabelle pivot; richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese e l’esperienza precedente in ruolo analogo di almeno un anno.

Altra posizione interessante per quanto riguarda le offerte lavoro Catania è quella che vede un posto vacante di HR Specialist per La Compagnia della Bellezza. La figura richiesta si occuperà di selezionare e formare del personale, contribuendo a strategie innovative di reclutamento.

Per questa posizione sono richieste: Laurea in discipline economiche e/o umanistiche, preferibile aver conseguito un master in HR, esperienza di 3/4 anni in ambito Risorse Umane all’interno di aziende strutturate e nella gestione di più ricerche e progetti di selezione.

Si ricerca infine un Senior Manager per Apple. Questa figura funge da guida per gli altri manager e da modello per tutti i dipendenti. Si sarà responsabili di diverse unità funzionali e bisognerà collaborare con i business partner per assicurare risultati aziendali concreti.

Servono, per questa posizione: almeno cinque anni di esperienza in ruoli di vendita a contatto con il pubblico, esperienza multi-settoriale. Inoltre, serve un’ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, e della lingua locale (a conoscenza di più lingue costituirà titolo preferenziale). Servirà, infine, essere disponibili a lavorare in orari flessibili. L’orario di lavoro dipenderà dalle esigenze aziendali.

Molteplici posizioni, quindi, per i più svariati settori per quanto riguarda la sezione offerte lavoro Catania. Ora non rimane che mettersi in gioco: il lavoro perfetto potrebbe essere dietro l’angolo, l’opportunità migliore per le proprie capacità potrebbe essere proprio nascosta tra le molte possibilità di questa settimana.