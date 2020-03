Assunzioni Sicilia 2020: i bandi e le opportunità di lavoro

Assunzioni Siclia 2020: questi i principali bandi ancora attivi per trovare lavoro quest'anno in Sicilia.

Assunzioni in Sicilia: tante opportunità per il 2020. Per chi cerca occupazione quest’anno, ecco i principali bandi attivi per i concorsi pubblici in Sicilia.

Assunzioni Sicilia 2020: Dirigenti medici ospedale Garibaldi – Catania

Scade il 2 aprile 2020 il bando di concorso per dirigenti medici presso l’ospedale Garibaldi di Catania. Per la precisioni, sono messi a disposizione due posti di dirigente medico di oncologia medica e di tre posti di dirigente medico di geriatria, a tempo indeterminato.

Concorsi pubblici Sicilia: Comune di Ragusa

Via alle selezioni pubbliche per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri enti, per la copertura di tre posti come: dirigente tecnico, istruttore direttivo tecnico categoria D e istruttore tecnico – geometra categoria C. I bandi scadono il 18 marzo 2020 e l’avviso di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ragusa – nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso” ed all’albo pretorio online.

Catania, 4 posti da dirigente medico presso Policlinico-Vittorio Emanuele

L’azienda ospedaliera “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania ricerca quattro dirigenti medici in nefrologia da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Per partecipare al concorso occorre compilare la domanda in carta libera ed inviarla assieme all’allegato contenuto nel bando all’indirizzo pec protocollo@pec.policlinico.unict.it . La scadenza del bando è fissata al 29 marzo 2020.

Assunzioni Sicilia 2020: ricercatore Università di Catania, settore 05/01

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche ha pubblicato un bando per la selezione di un ricercatore a tempo determinato nel settore 05/01, Biochimica generale. Il requisito richiesto è il titolo di dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero.

La domanda va compilata online sul sito Unict, entro il 26 marzo 2020. La selezione verrà effettuata sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ai sensi del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.

Assunzioni Sicilia 2020: Ferrovie dello Stato assume in Sicilia

Trenitalia nell’ottica di espansione dei prossimi anni ricerca nuove figure e nuovo personale da inserire all’interno della propria azienda tra cui anche in Sicilia.

Per maggiori informazioni leggi qui.

Palermo, 1 posto per dirigente medico al Policlinico Paolo Giaccone

I requisiti per la selezione: Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in pneumologia o discipline equipollenti, iscrizione all’albo professionale. Il concorso verterà su 3 prove, una scritta, una orale ed una pratica. Si richiede la conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese.

La domanda di partecipazione al concorso va spedita alle Risorse Umane dell’Ospedale entro il 30 marzo 2020.

Assunzioni Sicilia 2020:

Scadenza fissata per il 30 marzo anche per la selezione di un ricercatore da inserire presso l’Istituto per la Ricerca e l’’innovazione Biomedica di Palermo. Il ricercatore avrà un contratto determinato di 12 mesi a tempo pieno.

Si richiedono: Laurea in Scienze Statistiche o Statistica Demografica e Sociale; esperienza triennale nella gestione e nell’analisi dei flussi di dati sanitari e banche dati sanitarie; possesso del titolo di dottore di ricerca attinente alla materia; conoscenza della lingua inglese; conoscenza dell’informatica di base (se cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana).