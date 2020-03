Poste Italiane assume in Sicilia: posti anche a Catania

Arrivano le assunzioni di Poste Italiane per il 2020: si cercano portalettere in tutta Italia. Posti vacanti anche in tutta la Sicilia, anche a Catania.

Arrivano le assunzioni di portalettere per Poste Italiane: sono molteplici le regioni in cui sono state aperte le candidature per gli ambiti posti, a tempo determinato a decorrere da Aprile 2020. Tra di esse, vi è anche la Sicilia: ci si potrà candidare per tutte e nove le province dell’Isola, Catania inclusa.

I requisiti sono i seguenti: