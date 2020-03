Coronavirus in Sicilia: l’Asp Palermo assume medici e infermieri

Coronavirus in Sicilia, l'Asp di Palermo avvia un piano di assunzioni straordinarie con incarichi a tempo indeterminato per medici e infermieri: la domanda si potrà inviare in via telematica sul sito dell'ente.

Già da ieri l’Asp di Palermo si è mossa con anticipo rispetto al decreto legge approvato dal Cdm che prevede 20 mila assunzioni a breve nel settore della Sanità per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo di regione, infatti, ha attivato una selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico specialista in Malattie infettive e di dirigente medico specialista in Anestesia e rianimazione.