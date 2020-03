Concorsi pubblici 2020: tutti i bandi attivi

Ecco quali sono i bandi in scadenza per quanto riguarda i concorsi pubblici 2020.

Concorsi pubblici 2020

Ecco la selezione, fatta da Live UniCT, dei concorsi pubblici 2020 con scadenza a breve. I posti di lavoro, divisi per settore e competenze, riguarderanno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e il gettonato concorso scuola.

Concorsi pubblici 2020: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ecco in arrivo un nuovo concorso pubblico presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che metteranno a bando 300 posti per l’incremento dell’organico. Il Governo, per questo motivo, ha stanziato una somma pari a cento milioni di euro, che andranno a coprire tutte le nuove assunzioni. Per l’anno venturo saranno disponibili 300 posti da distribuire in 200 posizioni per l’area II, terza fascia di retribuzione, e 100 posizioni da funzionari. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Concorsi pubblici 2020: Agenzia delle Entrate

Nel campo della lotta all’evasione, anche l’Agenzia dell’Entrate potrà bandire un concorso per 500 posti, per un totale di 800 risorse umane in più entro il 2020. Intanto a partire dal 1° luglio avranno inizio 120 tirocini, retribuiti con uno stipendio pari a 19mila euro lordi l’anno. Finito il periodo indicato, i tirocinanti sosteranno un esame, che, se superato, prevederà l’assunzione dei candidati a tempo indeterminato con una maggiore retribuzione. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Concorsi pubblici 2020: Guardia di Finanza

Il Comando generale delle Fiamme Gialle ha pubblicato un bando per l’ammissione di 930 allievi marescialli per l’anno accademico 2020/2021. 860 posti sono destinati al contingente ordinario mentre 70 al contingente di mare. Potranno prendere parte al concorso coloro i quali siano in possesso di diploma o lo conseguiranno nell’anno scolastico 2019/2020, godano dei diritti civili e politici, siano in possesso delle adeguate qualità morali e di condotta, non risultino imputati o condannati o sottoposti all’applicazione del codice di procedura penale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale, entro le ore 12.00 del 3 aprile 2020. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Concorsi pubblici 2020: Polizia Penitenziaria

Entro la fine dell’anno verrà pubblicato il bando per la selezione di nuovi 1.300 agenti di Polizia Penitenziaria.Il numero dei posti non è ancora confermato, ma è uscita l’indiscrezione su quanti saranno in totale, 1.300, e come verranno ripartiti. In particolare: 500 posti sono riservati a civili diplomati, di cui 380 uomini e 120 donne; 800 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, di cui 600 posti per gli uomini e 200 per le donne. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Concorsi pubblici 2020: Scuola

Il concorso scuola era atteso per la fine di febbraio 2020, ma i bandi per il reclutamento di nuovi docenti non si vedono ancora. Diversi sono stati i ritardi dovuti alle dimissioni dell’ex ministro dell’Istruzione Fioramonti, all’insediamento della neo-ministra Azzolina e, infine, agli scontri tra Miur e sindacati. Qualche informazione, comunque, arriva dal decreto Milleproroghe. Secondo quest’ultimo, già approvato in via definitiva, il termine ultimo è fissato per il 30 aprile 2020. Clicca qui per ulteriori informazioni.