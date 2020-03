Paura al lungomare di Catania: auto si schianta vicino alle giostre

Nella notte di ieri, un'auto si è schiantata a velocità sulle vetture in sosta vicino alle giostre del lungomare di Catania.

È avvenuto ieri sera intorno alle 22:30 vicino alle giostre di via del Rotolo il tragico incidente che ha visto una vettura schiantarsi contro le auto in sosta. La vettura, un’auto a noleggio bianca, procedeva ad alta velocità e non è riuscita ad evitare la collisione con alcuni mezzi parcheggiati sul ciglio della strada.

Sono stati riportati gravi danni all’auto danneggiante e anche alla carrozzeria delle vetture colpite; fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente. Solo tanta paura al lungomare.