Coronavirus Sicilia, Orlando a Musumeci: “Errore rifiutare i turisti del Nord”

Il sindaco di Palermo contesta il presidente della Regione in seguito alle dichiarazioni che invitavano i turisti del nord a rimandare i propri viaggi in Sicilia.

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, aveva invitato – nella giornata di ieri – i turisti delle regioni di Lombardia e Veneto di rimandare le proprie visite all’Isola, proprio per evitare la diffusione del Coronavirus: dichiarazioni che non sono passate inosservate.

La presa di posizione del governatore Musumeci, con la relativa esortazione allo Stato di adottare misure di controllo nei vari scali aeroportuali e portuali (proprio per l’emergenza Coronavirus), è stata presto contestata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“Credo che le parole del Presidente Musumeci con l’esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a rimandare le loro visite in Sicilia siano state un grave errore – dichiara Orlando –. Perché rischiano di esasperare, proprio per l’autorevolezza di chi le ha pronunciate, un già grave clima di psicosi. E perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che operano in Sicilia e di quanti, operatori e imprenditori del turismo, hanno sempre mostrato e mostrano in queste ore grande cultura dell’accoglienza unità a serio senso di responsabilità“.