Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “Meglio che i turisti del Nord Europa non vengano”

In una conferenza stampa, il Presidente Nello Musumeci ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus in Sicilia.

È Nello Musumeci ad annunciare il primo caso di Coronavirus a Catania: si aspetta adesso la conferma definitiva da parte dello Spallanzani, dopo i primi due tamponi risultati positivi ed eseguiti all’ospedale Garibaldi di Catania.

Il Presidente della Regione si lamenta, tuttavia, dei mancati controlli sui turisti che sono liberi di arrivare in Sicilia. La donna risultata positiva al test sarebbe infatti arrivata in Sicilia dalla Lombardia. “Se ci fossero controlli minimi all’accesso in Sicilia, noi eviteremmo alcune situazioni. Nessuno vuole cercare polemiche o alimentarle, però la gente arriva dalla Lombardia, dal Veneto e all’aeroporto nessuno controlla?“, ha dichiarato Musumeci.

Questo l’atto di accusa lanciato dal presidente della Regione, che teme il dilagarsi del contagio anche qui in Sicilia. Musumeci, inoltre, ha dichiarato: “I turisti del Nord Europa in questo momento sarebbe meglio non arrivassero”, perché potrebbero esporsi al contagio viaggiando con altri soggetti che hanno già contratto il Coronavirus.