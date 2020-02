Coronavirus e Unict, esami ai Benedettini: prese misure precauzionali

Dopo le comunicazioni ufficiali da parte dell'Università di Catania e relative al Coronavirus, arrivano gli avvisi anche riguardo allo svolgimento degli esami negli ultimi giorni della sessione invernale alla sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche.

È ancora in corso presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche la sessione d’esami invernale. Molti studenti hanno protestato negli ultimi giorni in merito alla decisione da parte dell’Università di Catania di mantenere il regolare svolgimento di esami e lezioni malgrado le misure straordinarie prese per impedire la diffusione del Coronavirus, come la decisione di svolgere le sessioni di laurea a porte chiuse.

È di questo pomeriggio, quindi, l’avviso da parte della direttrice del Disum Marina Paino relativo a delle misure precauzionale per lo svolgimento degli esami. Si riporta di seguito il messaggio pubblicato sul sito del dipartimento.

“Alla luce dell’invito dall’Ateneo a rispettare ogni forma precauzionale che possa limitare la diffusione del coronavirus, vi informo che tutti i docenti del Dipartimento sono stati invitati ad evitare l’apertura di appelli molto numerosi senza aver prima suddiviso i prenotati in diverse giornate e fasce orarie, dandone comunicazione agli studenti attraverso studium o tramite il sito del Dipartimento. Chiedo anche a voi di collaborare affinché non si verifichino sovraffollamenti nei corridoi”.