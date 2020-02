Coronavirus a Catania: caso sospetto al San Marco

Si attendono i risultati del tampone per la donna ricoverata in isolamento all'ospedale San Marco. Si sospetta si tratti di Coronavirus.

Protocollo anti Coronavirus all’ospedale San Marco di Catania per accertare la presenza di un caso di positività. Una donna 30enne tornata da Pisa la scorsa settimana ha contattato i numeri d’emergenza segnalando poiché da qualche giorno accusava la febbre.

A bordo di un’ambulanza, la donna è stata sottoposta al doppio tampone, come previsto dal protocollo del ministero della Salute. Si attendono i risultati dell’esame per accertare o meno la presenza del Covid-19.

Trasferita successivamente al reparto di Malattie Infettive del San Marco di Librino, dove è attualmente ricoverata in isolamento in attesa dei risultati, attesi per stamattina. Già un sospetto caso era stato dichiarato negativo all’ospedale San Marco.