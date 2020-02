Polizia Penitenziaria: bando per 1.300 nuovi agenti

Un nuovo bando per la selezione di 1.300 allievi di polizia penitenziaria è in arrivo: tutte le informazioni utili.

È in arrivo il bando per la selezione di nuovi 1.300 agenti di Polizia Penitenziaria, che uscirà entro la fine di quest’anno. Sono già noti alcun dettagli, come quello che sarà aperto anche ai giovani civili, oltre a prevedere dei posti riservati ai giovani in forma prefissata.

Il numero dei posti non è ancora confermato, ma è uscita l’indiscrezione su quanti saranno in totale, 1.300, e come verranno ripartiti. In particolare:

500 post i sono riservati a civili diplomati, di cui 380 uomini e 120 donne;

i sono riservati a civili diplomati, di cui 380 uomini e 120 donne; 800 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, di cui 600 posti per gli uomini e 200 per le donne.

I requisiti richiesti per poter partecipare sono:

avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica e psichica;

per i 500 posti riservati ai civili il titolo di studio richiesto è il diploma, mentre per quelli delle forze armate il titolo di studio minimo è la terza media.

Per maggiori informazioni e dettagli, bisognerà attendere il bando che uscirà prossimamente e che chiarirà tutti i dubbi, oltre a riportare le informazioni precise e anche le date entro cui poter accedere alle prove di selezione.