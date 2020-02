La più bella spiaggia d’Europa è in Sicilia: la classifica di TripAdvisor

Ancora una volta, una spiaggia siciliana si aggiudica il primato tra quelle italiane ed europee: la classifica dei viaggiatori di TripAdvisor premia una delle più rinomate località balneari siciliane e italiane.

Nuova edizione dei TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards, Sicilia sempre in testa tra le spiagge italiane. Anzi, sale di posizione: infatti, la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa si classifica quarta (e non più settima, come l’anno scorso) tra le venticinque citate da TripAdvisor nella classifica mondiale, superata solo dalle spiagge oltreoceano brasiliane, delle Bahamas e Cubane, e domina la classifica europea, salendo sul gradino più alto del podio.

Ma la spiaggia di Lampedusa non è l’unica italiana nella classifica mondiale, per quanto sia al gradino più alto tra le spiagge del Belpaese: si può trovare, infatti, al 23esimo posto, Cala Mariolu, situata a Baunei, in Sardegna. La stessa, si classifica ottava nella Top 25 europea. A farle compagnia, Cala Goloritze, situata sempre nella sarda Baunei; al 21esimo posto invece si torna in Sicilia, trovando la Spiaggia di Cala Rossa, situata sulle Egadi, a Favignana.

“La sabbia è dorata, le acque sono cristalline e la varietà incredibile di pesci è ideale per lo snorkeling”, questa la brevissima descrizione che sintetizza uno dei tanti motivi per cui Lampedusa è stata posta al primo posto tra le spiagge più belle in Europa secondo i viaggiatori di Tripadvisor.