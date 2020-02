Coronavirus: lezioni sospese all’Università di Enna

Sospese tutte le attività didattiche e iniziative di altro genere alla Kore di Enna: attivata misura cautelare a seguito dell'emergenza Coronavirus.

L’Università di Enna ha deliberato oggi la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 9 marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il provvedimento è stato firmato dal direttore generale Salvatore Berrittella e dal rettore Giovanni Puglisi.

Come specificato nella nota, sono sospese tutte le attività, compresi convegni, Open Days, ricevimenti e tutte le attività o iniziative sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico. Il rinvio delle attività, tuttavia, non comprometterà in alcun modo le carriere degli studenti.