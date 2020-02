Coronavirus, revocato sciopero aereo di domani: tutto regolare a Fontanarossa

Annullata la protesta per far fronte al caos provocato già dall'emergenza Coronavirus.

Lo sciopero del comparto aereo previsto per domani, martedì 25 febbraio 2020, è stato revocato. Lo rende noto Fit Cisl, dopo che la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha rivolto “un fermo invito affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020” per esigenze legate all’emergenza Coronavirus.

L’operatività dell’aeroporto di Catania sarà dunque regolare. Per informazioni sui singoli voli, si consiglia di contattare le compagnie aeree di riferimento.

Rimane critica la situazione delle compagnie Air Italy e Alitalia, ma nella giornata del 25 febbraio gli oltre 350 voli inizialmente coinvolti nel fermo voleranno.