Carnevale di Acireale: via ai treni gratuiti per raggiungere la festa

I treni gratuiti saranno disponibili a partire dal pomeriggio della giornata di oggi e fino al 25 febbraio. I finanziamenti sono stati annunciati dall'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone.

Partono oggi, sabato 22 febbraio, i treni gratis da Catania per raggiungere il Carnevale di Acireale, voluti dalla Regione e finanziati con i soldi delle sanzioni comminate da questa a Trenitalia per ritardi e cancellazioni nel corso del 2018.

“Si tratta – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone – del primo di una serie di treni speciali voluti dal Governo Musumeci per incentivare la mobilità su ferro grazie ai flussi di manifestazioni di grande richiamo come, fra le altre, l’Infiorata di Noto e il Mandorlo in fiore di Agrigento. Queste corse speciali vengono finanziate dalle penali, pari a circa 1,5 milioni di euro, che la Regione ha erogato a Trenitalia per disservizi e ritardi nel 2018”.

Fino al 25 febbraio, da Catania sarà possibile raggiungere Acireale con quattro coppie di treni (sei domenica 23) nella fascia oraria compresa dalle 16 alle 22.

“In venti minuti circa – prosegue Falcone – partendo da Catania, i viaggiatori saranno al Carnevale senza l’assillo del parcheggio e del traffico. Il Governo Musumeci sta impiegando le risorse ricavate dalle penali per invogliare gli utenti siciliani a usare sempre più il treno. Sempre dalla giornata di domani saranno in vigore gli sconti, avviati investendo tali fondi, per i viaggiatori delle tratte disagiate Modica-Caltanissetta, Catania-Caltagirone e Palermo Piraineto-Trapani”.