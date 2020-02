Tormentava l’ex fidanzata: arrestato un catanese per stalking

Arrestato un catanese per stalking: importunava l'ex fidanzata nonostante la misura cautelare nei suoi confronti.

Nella serata di ieri, il personale delle Volanti è intervenuto tempestivamente per porre fine alla situazione di pericolo in cui versava una donna, in passato vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato 42enne.

Quest’ultimo, violando la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti, aveva raggiunto la donna presso un bar del centro storico, avanzando pretese di chiarimenti sul procedimento penale al quale è sottoposto, sedendole accanto e suscitando in lei il timore di un’ennesima aggressione verbale e fisica.

Grazie all’arrivo degli operatori di Polizia e alla presenza di testimoni che hanno descritto in dettaglio quanto fosse accaduto, l’uomo, fermo all’ingresso dell’esercizio commerciale, è stato arrestato per il reato di stalking e condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida dinanzi al GIP.